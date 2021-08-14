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ABD ve Haiti'de şiddetli depremler

ABD ve Haiti'de şiddetli depremler

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haiti'de ise 7.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haiti'de ise 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Görgü tanıkları depremin adanın neredeyse tümünde hissedildiğini ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Etiketler abd alaska haiti deprem
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