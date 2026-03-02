  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD ve İsrail ateşle oynuyor: İran'da nükleer tesis vuruldu!

ABD ve İsrail ateşle oynuyor: İran'da nükleer tesis vuruldu!

ABD ve İsrail ateşle oynuyor: İran'da nükleer tesis vuruldu!
Güncelleme:

ABD ve İsrail'in saldırısı altındaki İran'da bulunan Natanz nükleer tesisinin isabet aldığı bildirildi. Bölgede radyasyon artışı tespit edilmediği belirtildi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, Natanz’daki kapsamlı nükleer tesisinin dün ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları sırasında vurulduğunu açıkladı. Najafi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Dün yine İran'ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar” dedi.

Saldırıda hangi bölgelerin hedef alındığına yönelik soruyu yanıtlayan Najafi, vurulan yerin ‘Natanz’ olduğunu teyit etti.

‘RADYASYON ARTIŞI TESPİT EDİLMEDİ’

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, IAEA'nın, İran'daki ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bölgesel güvenlik izleme ağının alarma geçirildiğini söyledi. Grossi, “Şu ana kadar İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Grossi, İran ve bölgede saldırıya maruz kalan diğer birçok ülkenin, faal nükleer santrallere sahip olduğunu hatırlatarak, bu durumun da nükleer güvenliğe yönelik tehdidi artırdığına dikkati çekti. Grossi, “Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların asla düzenlenmemesi gerektiğini ve saldırıya uğrayan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi sonuçlara yol açabilecek radyoaktif sızıntılara neden olabileceğini belirten geçmiş genel konferans kararlarını bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
14 aylık bebeğe darp dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Türkiye'nin saklı cennetinde seyrine doyumsuz kış manzarası
Türkiye'nin saklı cennetinde seyrine doyumsuz kış manzarası
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Fenomen Ece Ronay'ın TSK paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı
Fenomen Ece Ronay'ın TSK paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı
Etiketler İran birleşmiş milletler abd İsrail
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler Ümit Özdağ'dan kritik İran uyarısı: ''Türkiye hazır olması gerekiyor'' Ümit Özdağ'dan kritik İran uyarısı: ''Türkiye hazır olması gerekiyor'' Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde patlama sesleri! Uçaklar havalandı Güney Kıbrıs'ta İngiliz üssünde patlama sesleri! Uçaklar havalandı Ekonomide savaş alarmı! TCMB ve SPK tedbirleri peş peşe açıkladı Ekonomide savaş alarmı! TCMB ve SPK tedbirleri peş peşe açıkladı Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? Trump tarih verdi! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? Trump tarih verdi! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı! Lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı! Dubai'de kabus dolu gece: Ünlü çift geceyi sığınakta geçirdi! Dubai'de kabus dolu gece: Ünlü çift geceyi sığınakta geçirdi! İran savaşında yeni cephe açıldı: İsrail'e füze yağdırdılar! İran savaşında yeni cephe açıldı: İsrail'e füze yağdırdılar! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!