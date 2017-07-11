ABD ve Katar arasında flaş gelişme

Reuters haber ajansı, Katar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak muatabakat bildirisi imzalandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.



Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'ı ablukaya almalarındaki en önemli gerekçelerden birisi bu ülkelerin Katar'ın terörizme finansman sağladığını iddia etmesiydi.

Katar'a ablukanın başladığı 5 Haziran tarihinden sonra ilk olarak açık destek veren ülke Türkiye olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.

Körfez ve Arap ülkelerinin terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar'a amborgo uyguladığı dönemde imzalanan mutabakatı Tillerson ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani yaptıkları ortak basın toplantısında duyurdu.

TILLERSON DOHA'DA

Türkiye'nin ardından Katar'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın Arap komşularıyla yaşadığı krizdeki tutumunu ‘makul' bulduğunu söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu.