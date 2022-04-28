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ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasının ayrıntıları ortaya çıktı

ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasının ayrıntıları ortaya çıktı

ABD vatandaşı Reed ile Rusya vatandaşı Yaroşenko'nun takası Milli İstihbarat Teşkilatının gözetiminde dün Ankara'da gerçekleşti.

ABD ile Rusya arasında dün Türkiye'de gerçekleşen tutuklu takasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ABD ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen ancak olumlu sonuç alınamayan takas için Türkiye'den talepte bulunuldu.

2019 yılında Moskova'da tutuklanan ve süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ve ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülkeden Türkiye'ye talep geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda ABD vatandaşı Trevor Reed ve Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'nin arabuluculuğunda ülkelerine karşılıklı iadeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı.

MİT GÖZETİMİNDE TAKAS

Bu kapsamda ABD vatandaşı Reed ile Rusya vatandaşı Yaroşenko, dün saat 14.00 sularında Milli İstihbarat Teşkilatının gözetiminde ABD ve Rusya heyetleri arasında Ankara'da takas edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce de Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinde görevler almıştı. 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.

Etiketler abd rusya
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