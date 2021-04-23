ABD, yarın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un yarın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdığını açıklayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un yarın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını söyledi.

Porter, düzenlediği basın toplantısında "Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.