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  4. 03 Aralık 2018 22:30

11 Eylül ile ilgili bomba iddia

11 Eylül saldırılarının şüphelilerinden Muhammed Haydar Zammar, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

11 Eylül ile ilgili bomba iddia
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11 Eylül saldırılarının şüphelilerinden Muhammed Haydar Zammar, Washington Post'a verdiği röportajda, el-Kaide kamplarından DEAŞ'ın savaş sahalarına ve oradan da Suriye'nin ücra köşesindeki bir hapishane hücresine uzanan hikayesini anlattı.

Zammar, 11 Eylül saldırılarından bu yana ilk kez bir Amerikan basın kuruluşuna konuştu.

Terör örgütü el-Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret  Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör  saldırılarının başlıca zanlılarından biri olan Zammar, Suriye'nin Kamışlı  ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin DEAŞ  mensuplarını tuttuğu bir hapishanede kalıyor.Hem Almanya hem de Suriye vatandaşı olan 57 yaşındaki Zammar, 10  yaşındayken ailesinin Almanya'ya taşındığını anlattı.

1991'DE AFGANİSTAN'A GİTTİ

Zammar ilk kez 1982'de bir silahlı çatışmanın içinde yer almak istediğini ve Ürdün'e giderek, Suriye'de Esed ailesine karşı ayaklanan gruplara  geçmeye çalıştığını aktardı.

Ürdünlü yetkililerin kendisini geri çevirdiğini belirten Zammar, el-Kaide lideri Eymen ez-Zavahiri'nin Suriye'deki temsilcisi olarak da bilinen  Ebu Halid es-Suri ile burada tanıştığını ve Suri'nin daveti üzerine 1991'de  Afganistan'a giderek burada askeri eğitim almaya başladığını anlattı.

Zamanla örgütle ilişkilerinin güçlendiğini söyleyen Zammar, sık sık  Afganistan'a ve Londra'ya seyahat ettiğini, aynı zamanda da Almanya'nın Hamburg  kentindeki bir camide kendi çevresini de oluşturduğunu söyledi.

Zammar, burada ilk olarak şu anda 11 Eylül saldırganlarının tutulduğu Guantanamo Hapishanesi'nde kalan Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh ile tanıştığını ardından, 11 Eylül saldırılarındaki uçakları kaçıranların elebaşı Muhammet Atta,  Dünya Ticaret Merkezi'nin ikinci kulesine çarpan uçağı yönlendiren BAE vatandaşı  Mervan eş-Şehi, Pensilvanya'da düşen uçağı yönlendiren Lübnanlı Ziad Samir Cerrah ve 4 diğer kişi ile tanıştığını belirtti.

O dönem üniversite okuyan bu kişileri Afganistan'a gitmeye ikna  ettiğini söyleyen Zammar, bağlantıları ve seyahatleri Alman yetkililerin dikkatinden kaçmadığını ve Alman makamlar ile CIA'in de kendisini takip etmeye  başladığını dile getirdi.

Araştırmacılar, Zammar önderliğindeki "Hamburg Hücresi" adı verilen bu  ekibin 1999'da 11 Eylül saldırısını planladığını belirtirken, Zammar ekiple aynı zamanda Afganistan'da bulunmuş olmanın bir tesadüf olduğunu belirtiyor.

"11 EYLÜL SALDIRILARI HAKKINDA BİR ŞEY BİLMİYORDUM"

Afganistan'da 1999'da el-Kaide lideri Usame Bin Ladin ile tanıştığını,  daha sonra bin Ladin ile bir iletişimi olmadığını aktaran Zammar, "Allah biliyor, tüm samimiyetimle söylüyorum, 11 Eylül saldırıları hakkında hiçbir şey  bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylemediler." diye konuştu.

11 Eylül saldırılarından 3 ay sonra ortadan kaybolan Zammar, Fas  ziyareti esnasında yakalanarak Suriye'ye iade edildi.

Sonraki 12 yıl boyunca Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Sednaya  Cezaevi'nde tutulan Zammar, burada işkenceye maruz kaldığını ve aylarca hücre  hapsinde tutulduğunu anlattı.

6 KİŞİYLE BİRLİKTE SERBEST BIRAKILDI

Zammar, 2013'de Suriye ordusunun el- Kaideli Suri ile istişareleri  sonucu 6 kişiyle birlikte serbest bırakıldığını ve serbest kalmasının ardından  DEAŞ'a katıldığını aktardı.

DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla ilgili uzun süre tartışılan "Suriye'de bazı  örgüt üyelerinin serbest bırakılması" konusuna tam olarak açıklık getirmeyen  Zammar'ın açıklamaları, soru işaretlerini gideremedi.

Hapishanede geçirdiği uzun yıllar nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve  bu nedenle de örgütte etkili bir rol almadığını savunan Zammar, DEAŞ'ın Suriye ve  Irak'tan yavaş yavaş çekilmeye başlaması ile Zammar da örgütle birlikte hareket  ettiğini ve Deyrizor'da iki kadınla evlendiğini belirtti.
  
"BAŞKA ŞANSIM YOKTU"

Buradayken DEAŞ saflarından ayrılarak, kendisini ve ailesini ABD  önderliğindeki SDG'ye teslim etmeye karar verdiğini anlatan Zammar, "Çok  hastayım. Bir arabam yoktu. Karım hamileydi. Ne yapabilirdim. Başka şansım  yoktu." diye konuştu.

Alman makamlar Zammar ve Hamburg Hücresi üyelerini 11 Eylül  saldırılarından suçlu bulurken, ABD makamları Zammar hakkında kesin bir sonuca  ulaşamadı.

AA

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