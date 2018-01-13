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  4. 13 Ocak 2018 10:39

11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı !

Kanada'da bir saldırgan 11 yaşındaki başörtülü kızın başörtüsünü makasla kesmeye kalkıştı.

11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı !
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Toronto'da sabah okuluna gitmek üzere yürüyen Müslüman bir kızın yanına yaklaşan saldırgan, başörtüsünü makasla kesmeye kalkıştı.

 Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah  Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay,  kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere  yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum" dedi.

Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru  yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında  kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah,  "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü  tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu  olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey  her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde  davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Trudeau: Kanada bu değil

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau,  "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar  korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman  toplumunun bunu bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil" değerlendirmesinde  bulundu.

Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory  de birer bildiri yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Öte yandan, Toronto polisinin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması  başlattığı ve kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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