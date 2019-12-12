2 öğrencisine uyuşturucu verip cinsel ilişkiye girdi

Amerika'da yaşanan skandal olayda 27 yaşındaki asistan öğretmen, 15 yaşındaki iki öğrencisini bir ev partisine götürüp havuzda ilişkiye girdi.

27 yaşındaki Kirstie None Rosa, ABD'nin Florida eyaletindeki bir okulda, asistan öğretmen olarak çalışıyordu.

İddiaya göre Kirstie None Rosa, öğrencilerle birlikte bir ev partisine gitti. Kristie, burada öğrencilere uyuşturucu madde verdi.

Henüz 15 yaşında olan öğrencilere alkollü içki satın aldığı ve uyuşturucu verdiği ortaya çıkan asistan öğretmeni, ortaya çıkan görüntüler ele verdi.

Soruşturmayı yürüten polisler, kadının evinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde Kirstie None Rosa'nın öğrencilerle birlikte eve geldiği, apartman koridorunda yakınlaştığı görüldü. Ayrıca 15 yaşındaki erkek öğrencilerle, apartman sakinlerinin ortak kullandığı havuza girdiği görülen kadının, burada da öğrencilerle uygunsuz ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Partinin sahibi kadın öğretmeni evden kovdu

Kirstie, önce 15 yaşındaki iki öğrenciyle birlikte partiye gitti. Burada alkol alıp uyuşturucu kullandıktan sonra hep beraber bir kadının evine geldi. Partinin ev sahibi ise, Kirstie None Rosa'nın yanındakilerin reşit olmamasından şüphelendi ve öğrendiği anda hem öğretmeni hem de öğrencileri evinden kovdu.

Şikayet üzerine ortaya çıktı

Rosa, şimdi birden fazla suçla yargılanıyor. Bu suçlar arasında alkol ve yasal olmayan uyuşturucuları reşit olmayan çocuklara temin etmek ve yaşı küçük bireylerle gayriahlaki (üçlü ilişkiye) girmek de yer alıyor.

Görevine son verildi

Rosa'nın asistan öğretmen olarak görev yaptığı Collier County School, olaylardan 7 Aralık gününe kadar haberdar olmadıklarını bildirirken, öğretmenin işine son verildiği açıklamasında bulundu.

Collier Polis Kuvvetleri ise, Kirstie None Rosa'nın 15 yaşındaki öğrencisiyle hem çocuğun hem de kendi evinde ilişkiye girdiğini bildirdi.

Suçunu kabul etti

Sorgulandığı sırada Rosa iddiaları reddetti, ancak polis ekipleri hem görgü tanıkları hem de güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu hatırlatınca suçunu kabul etmek zorunda kaldı.