  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 26 Ekim 2019 09:18

2 yıldır süren 10 milyar dolarlık ihale sonuçlandı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen “bulut” ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

2 yıldır süren 10 milyar dolarlık ihale sonuçlandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Pentagon’un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.

Yaklaşık 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft’a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı.” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta ihaleye giren şirketlerden biri olan IBM’de oğlu çalıştığı için kendisini ihale sürecinden alıkoymuştu.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ihale , microsoft , pentagon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM