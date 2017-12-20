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  4. 20 Aralık 2017 16:19

22 yaşındaki genç kızı kendi pitbull köpekleri parçaladı

ABD'de pitbull cinsi köpeklerini gezdirmeye çıkardıktan sonra cesedi bulunan 22 yaşındaki genç kızın, köpekleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

22 yaşındaki genç kızı kendi pitbull köpekleri parçaladı
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ABD'nin Virginia eyaletinde geçen hafta pitbull cinsi köpeklerini gezmeye çıkardıktan sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Bethany Stephens'in ölümüyle ilgili yeni korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.

Polis, cesedin bulunmasından dört gün sonra yaptığı açıklamada, Stephens'ın intiharettiğini ya da cinayete kurban gittiğini düşünmediklerini, köpekleri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer Cuma günü buldukları cesedin önce bir hayvan leşi olduğunu düşündüklerini ifade etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Stephens'a ait olduğunun anlaşıldığı ve köpeklerin cansız bedeni yedikleri belirtildi.

Goochland County Şerifi Jim Agnew, "Ben de inceledim, dört şerif yardımcısı da inceledi. Köpekler Stephens'ın kaburgalarını yiyordu" dedi ve ayrıntıları paylaştı: "Bedenindeki ilk travmatik yaralanma boynunda ve yüzünde meydana gelmiş. Yere düşmüş ve bilincini kaybetmiş, köpekler de öldürünceye dek hırpalamış." 

Şerif, Stephens'ın ölümüyle ilgili ayrıntıları ailesinin rahatsız olabileceği gerekçesiyle önce açıklamadığını ancak olayın yaşandığı bölgede çıkan söylentiler nedeniyle paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

köpek , pitbull
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