250 metreyi yürümek yerine limuzinle gittiler

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ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush için Washington'da düzenlenen cenaze töreninden geriye pek çok dedikodu kaldı, elbette görevdeki Başkan Donald Trump da kendinden söz ettirmek için elinden geleni yaptı.

Dünkü tören için salı gününden Washington'a giden Bush'un oğlu, 43. Başkan George W. Bush'a Trump çifti hoşgeldin ziyareti düzenledi. Ancak Trump'ın 250 metreden daha kısa mesafeyi upuzun bir limuzine binip 8 araçlık konvoyla geçmesi, çeşitli yorumları beraberinde getirdi.

BAŞKANLIK GEÇİT TÖRENİ LİMUZİNİNE BİNDİLER

The Washington Post gazetesi, Beyaz Saray ile Bush çiftinin kaldığı başkanlık konuk evi Blair House arasındaki mesafenin 250 metreden daha kısa olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen Trump çifti başkanlık geçit töreni limuzinine bindi. Upuzun siyah limuzine 7 araç daha eşlik etti.

23 DAKİKALIK ZİYARET

Bush çiftinin Trump çiftini kapıda karşılamasıyla başlayan ve 43. Başkan'ın first lady Melania Trump'ı yanaklarından öpmesine vesile olan ziyaret, hepi topu 23 dakika sürdü.

Washington Post, bunun, Trump'ın 41. Başkan'ın hatırasını onurlandırmaya yönelik şaşalı jestlerinden sadece biri olduğunu, ama Trump'ın caddede karşıdan karşıya geçip iki adım yürümekten neden kaçındığı sorusunu önlemediğini ifade etti.

'TOPUK DİKENİ Mİ NÜKSETTİ?'

Trump'ın selefi Barack Obama'nın döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü olan Edward Price, "Daha önce başkanlar, sonuncusu dahil olmak üzere, o mesafeyi yürümüştü" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Eylül 2015'teki ziyaretinde Obama'nın yürüyerek Şi'yi Beyaz Saray'dan Blair House'a götürmesi örneğini verdi.

Obama'nın ulusal güvenlik ekibinden CNN'in siyasi analistliğine geçen Sam Vinograd, Trump'ın Vietnam Savaşı'na topuk dikeni gerekçesiyle gitmemesine atıfla "Yine kemik çıkıntısı mı" esprisini yaptı.

Trump'ın 'tembelin teki' olduğu, bunun 'tarihteki en kısa konvoy hareketi' olduğu gibi espriler yapanlar da çıktı.

GİZLİ SERVİS'İN GÜVENLİK ENDİŞESİ Mİ?

Beyaz Saray, gazetecilerin "Trump niye konvoyla gitti, güvenlik gerekçesiyle mi" sorularına yanıt vermedi.

Eski first lady Michelle Obama, otobiyografisinde, kendilerinin genelde yürümek istemesine karşın birçok kez Gizli Servis'in konvoyla gidilmesini talep ettiğini yazmıştı.