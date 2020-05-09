3 çocuk daha corona bağlantılı yeni hastalıktan öldü!

Yeni hastalıkta ağır corona virüsünün yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtilerinin de görüldüğü ifade edilmişti.

Kawasaki hastalığında, orta büyüklükteki damarlarda inflamasyonun geliştiği ve bu durumun da damarların şişmesine neden olduğu belirtildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada New York’ta üç çocuğun corona virüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan öldüğünü belirtti.

Cuomo, “Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.