30 yaşındaki öğretmenin sevgilisi öğrencisi çıktı !

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni isimli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Miami Sözleşmeli Sanat Okulunda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrenci çocuğun sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.

Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarılıktan sonra polis tarafından öğrenci sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı. Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisitle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.

16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.