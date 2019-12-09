4 sevgilisi olan kadın hamile kaldı !

İlginç olay şu sıralar ABD'nin Florida eyaletinde yaşanmakta. Dört partneriyle de barış içinde bir ilişkisi olan Tory Ojeda isimli 'çokaşklı' (polyamourous) kadın hamile kaldı. Ancak bebeğin kimden olduğu kimsenin umrunda değil.



20 yaşındaki Ojeda'nın birlikte yaşadığı 4 erkek partneriyle aşk dolu bir ilişkisi var. Aynı evde yaşayan 4 erkek bir kadın şu sıralar heyecanlı günler yaşıyorlar.

Zira Ojeda hamile. İşin ilginç yanıysa 5 yetişkin de bebeğin kimden olduğuyla ilgilenmiyor. bebeği hep birlikte aynı evde yetiştirmeye karar veren grup bir aile olduklarını söylüyor.

Ojeda'nın partnerlerinden biri olan 20 yaşındaki Christopher "birlikte bir bebek yetiştirecek olduğumuz için çok heyecanlıyız." diyor.

Bu beş kişinin aşk ilişkisi ise şöyle başlıyor. Ojeda üç yıldır 23 yaşındaki Travis'le beraber. Çift nişanlandıktan bir kaç ay sonra Ojeda ortak arkadaşları olan Marc'a aşık oluyor.

Daha sonra Ethan ve Christopher'a da aşık olan Ojeda 4 sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başlıyor.

Bebeğin biyolojik babasının Christopher olduğunu söyleyen Ojeda aralarında herhangi bir kıskançlık

olmadığını belirtiyor.