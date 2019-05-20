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  4. 20 Mayıs 2019 20:13

400 öğrencinin 40 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyecek

ABD'li yatırımcı ve hayırsefer Smith, Georgia eyaletindeki bir üniversiteden mezun olan 400 öğrencinin 40 milyon dolar değerindeki kredi borcunu ödeyeceğini açıkladı.

400 öğrencinin 40 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyecek
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Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert  F. Smith, Georgia eyaletindeki Morehouse College adlı üniversiteden mezun olan toplam 400 öğrencinin yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki eğitim kredisi borcunu  ödeyeceğini açıkladı.

Smith, mezuniyet törenine katıldığı Morehouse College'da yaptığı açıklamada, 2019 mezunu olan 400 öğrencinin eğitim kredisi borcunu kendisinin ödeyeceğini duyurarak, "Ailemin, büyüklerimin ve adlarını bilmediğim Afrikan  Amerikalı nesillerin bana açtığı yolu asla unutmayacağım. Onların mücadelesi,  cesareti ve yaşadıkları benim mücadele etmeme ve başarmama yol açmıştı." diye  konuştu.

Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon  dolara tekabül ettiği kaydedildi.

 "Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5  milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika  kökenli Amerikalı olmuştu.

AA

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