İnanılır gibi değil; uzaylı mumyası buldular !
İnanılır gibi değil; uzaylı mumyası buldular !
Acun'dan flaş karar ! Seneye yayınlanmayacak !
Acun'dan flaş karar ! Seneye yayınlanmayacak !
Survivor adasının en çok konuşulan ismi tesettüre girdi
Survivor adasının en çok konuşulan ismi tesettüre girdi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Turistler, Ege'de su altı safarisine hücum etti !
Turistler, Ege'de su altı safarisine hücum etti !
''Adamın saçını sarıya boyayıp imza attırmışlar''
''Adamın saçını sarıya boyayıp imza attırmışlar''
İşte Türkiye'nin gizli cennetleri, hem de burnunuzun dibinde
İşte Türkiye'nin gizli cennetleri, hem de burnunuzun dibinde
İstanbul'da Emniyet'e gelen mail polisi alarma geçirdi
İstanbul'da Emniyet'e gelen mail polisi alarma geçirdi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 13 Temmuz 2017 11:20

6 saatte polisi 98 kez arayınca...

ABD'de parasını aldıkları iddiasıyla polisi 6 saat içerisinde 98 kere arayan adam tutuklandı.

6 saatte polisi 98 kez arayınca...
A+ A-

Hastaneler ve karakollar sık sık yanlış ihbar aldıklarının bilgisini geçerler. ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay bu durumun bazen ne kadar sıradışı olabileceğini gösteriyor. Michael Mott, bölgesindeki karakolu 6 saat içerisinde tam olarak 98 kere aradı. 

Poliste parasının kaldığını iddia eden Mott, 6 saatlik takibin ardından yakalandı. Olaya ilişkin açıklama yapan polis Michael Mott'un altı ay önce gizli görevdeki polislere uyuşturucu satmaya çalışırken gözaltına alındığını ve o parayı istediğini belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Telefonu oyuncak gibi gören birinin dışarıya çıkması için anlaşma önermeyeceğiz" denildi. Mott'un hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor. 

polis , ihbar , abd