8 yaşındaki çocuk şiddet nedeniyle intihar etti

ABD'nin Ohio eyaletinde sekiz yaşındaki Gabriel Taye intihar etti. İlkokula devam eden çocuğun okulda şiddete maruz kaldığı belirtildi. Daha önce okul binası içerisindeyken şiddete uğradığına dair videoları internette paylaşılan Taye'nin kendini nasıl öldürdüğü açıklanmadı.

Taye'nin 26 Ocak tarihinde okuldan eve geldikten sonra hayatına son verdiği bilgisi paylaşıldı. Polisin açtığı soruşturmayı inceleyen ailenin avukatı küçük çocuğun zorbalığa maruz kaldığını dosyadan öğrendi.

Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki okul çocuğun zorbalığa uğradığına dair iddialara yanıt vermedi.

OKULLARDAKİ ŞİDDET DİZİLERE KONU OLUYOR

ABD'de okul çağındaki çocuklar akranları tarafından sistematik bir şekilde zorbalığa maruz kalıyor. Son günlerde yayınlanan Netflix yapımı 13 Reasons Why dizisi lise çağındaki genç bir kızın okulda yaşadıkları nedeniyle adım adım intihar etmesine giden süreci anlatıyor. Dizi, Jay Asher'ın "Ölmek İçin On Üç Sebep" adlı kitabından uyarlanmıştı.