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  4. 13 Mart 2020 18:40

ABD alarmda ! Beyaz Saray acil toplanıyor

Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca Brezilya Devlet Başkanı ile görüşen ABD Başkanı Trump için Beyaz Saray toplanıyor.

ABD alarmda ! Beyaz Saray acil toplanıyor
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testi sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu. Bolsonaro, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump ile görüşüp, tokalaşmıştı. Bu gelişme üzerine Beyaz Saray acil toplanma kararı aldı. Trump ise Türkiye saati ile 22.00'da açıklama yapacak.

ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da koronavirüs çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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