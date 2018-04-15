ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi ? Açıklandı !

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, hedefleri tamamlanmadan ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeyeceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün Amerikan Fox News kanalına konuştu.

Hedefleri tamamlanmadan ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeyeceğini vurgulayan Haley, bunları şöyle sıraladı: Kimyasal silahların kullanımının ABD çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde engellenmesi, DAEŞ'in yenilmesi ve İran'ın ne yaptığının görülmesi.

Putin ile Ruhani görüştü

Diğer yandan da Suriye'deki Esed rejiminin iki destekçisi, telefon görüşmesi yaptı. Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'ye düzenlenen saldırının ülkedeki siyasi çözüm perspektifine zarar verdiğini söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı, daha fazla füze saldırısının, uluslararası ilişkilerde kaosa neden olacağını ifade etti.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı. ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye’nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

Trump, Amerikan silahlı kuvvetlerinin İngiltere ve Fransa ile Suriye rejimine düzenlediği operasyonuyla ilgili Twitter mesajındaysa, “Dün geceki mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Sonuç daha iyi olamazdı. Görev tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.