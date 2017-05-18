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  4. 18 Mayıs 2017 11:33

ABD Avrupa'ya laptop yasağından vazgeçti

ABD ve Avrupa Birliği, arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Avrupa’dan ABD’ye uçuşlara laptop yasağı getirilmemesi kararı alındı.

ABD Avrupa'ya laptop yasağından vazgeçti
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ABD'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelere uyguladığı laptop yasağının Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişleyeceği iddia edilmişti. Avrupa ülkeleri ise iddiaya tepki göstererek böyle bir yasağın havayolu şirketlerine büyük darbe vuracağını belirtmişti.

AB ve ABD yetkilileri, dün Brüksel'de dört saat süren yüksek seviye siyasi ve teknik görüşmelerde konuyu ele aldı ve yasak uygulanmamasına karar verdi. Ancak uçuşlarda bazı ek önlemlerin alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bir AB yetkilisi, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.

AB ülkelerindeki havalimanlarından ABD'ye her hafta 3 binin üzerinde uçuş düzenleniyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) CEO'su Alexandre de Juniac, laptop yasağının Avrupa ülkelerine uygulanmasının havayolları sektöründe büyük bir kaos yaratacağını ve terörle mücadele açısından da en iyi yöntem olmayabileceğini ifade etmişti.

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor. Bu yasağı ABD'nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı.

AVUSTRALYA DA YASAK GETİREBİLİR
Öte yandan Avustralya'nın da ABD'nin uyguladığı yağa benzer bir yasak getirebileceği bildirildi. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, bazı batı Avrupa ülkelerinden gelen uçuşlarda kabine elektronik cihaz sokulmasının yasaklanmasına dair görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

 
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