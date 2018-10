ABD basınından bomba iddia ! Emri o isim vermiş...

New York Times gazetesi, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutacağını iddia etti.



The New York Times'ın haberine göre, Suudi Arabistan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Prens Selman'ın üst düzey danışmanlarından General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutacak

GENERAL ASSİRİ, KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN SORUMLU TUTULACAK

NYT, dünya gündeminde geniş yer bulan ve günlerdir akıbeti merak edilen, Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia gündeme getirdi.

Gazete, Suudi Arabistan'ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman'a yakın isimlerden General Assiri'yi Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

NYT'ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

BEYAZ SARAY'A ASSİRİ'NİN İSMİ VERİLDİ

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri'nin isminin verildiğini belirtti.

Daha önce Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed'e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

KUSHNER, TRUMP'A PRENS SELMAN'I DESTEKLEMEYİ ÖNERİYOR

Haberde, Beyaz Saray'a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman'ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan'ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.