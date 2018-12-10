ABD basınından Türkiye eleştirisi

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, Pompeo'nun 7 aylık görev süresi boyunca dişe dokunur bir hamle yapmadığını yazdı. Gazete, "Aylardır bakanlıkta en kilit görevlere atama yapılmadı. Bunun haricinde Mısır, Ürdün, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelere büyükelçi ataması yapılmadı" yorumunu yaptı.



Ekim ayında İstanbul’da öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın da köşe yazdığı Washington Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu çok sert bir dille eleştirdi. Gazetenin kıdemli isimlerinden Jackson Diehl imzalı, “Mike Pompeo racon keserek başarısızlığa doğru gidiyor” başlıklı makalede 7 aydır bu görevde olan Pompeo’nun icraat yapmaması eleştirildi.

Diehl, göreve geldiği zaman Pompeo’nun bir kurtarıcı olarak lanse edildiğini hatırlatarak, “Göreve geldiğinde kötü yönetilen bakanlığı canlandıracağını söylemiş ve kendi tarzıyla ayağa kaldıracağını duyurmuştu. Racon keserek bakanlığın etkisini artıracağını söylüyordu. Fakat şimdi Kaşıkçı cinayetinde Selman’ın payını gözardı ediyor ve Senato’da Cumhuriyetçiler arasında bir isyanın sebebi oluyor. Pompeo göreve geldiğinden beri Dışişleri Bakanlığı daha kötü bir konumda. Bu durumdan memnun olan tek müşteri Başkan Trump” dedi.

Makalede Pompeo’nun pek bir icraatta bulunmadığını ve önemli adımlar atmadığını söyleyen Diehl, “Pompeo göreve geleli 7 ay oldu ve dışişleri bakanlığındaki kilit pozisyonların neredeyse yarısı boş. Pompeo ekonomiden sorumlu yönetici ve yardımcıları da dahil olmak üzere Mısır, Ürdün, Pakistan ve Türkiye gibi kilit ülkelere büyükelçi atamadı. Üstüne üstlük Kaşıkçı cinayetinin tam ortasında Suudi Arabistan’a bir büyükelçi aday gösterdi, sanki destek olmak istiyormuş gibi” ifadesini kullandı.