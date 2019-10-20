ABD Başkanı Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı'nın "Ateşkes çok iyi gidiyor" sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, tweetinde ilkin Savunma Bakanı'nın sözlerini aktardı:

“Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor."

Muharebe ya da ateşkes bölgelerinde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" dedi.