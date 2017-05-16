ABD Başkanı Trump kabul etti !

DAEŞ'le ilgili istihbarat bilgisini Rusya ile paylaştığını kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim ve bunu yapmaya mutlak hakkım var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DAEŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı iddialarına ilişkin, bunu yapmaya mutlak hakkı olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Başkan olarak, (açıkça planlanan Beyaz Saray toplantısında), Rusya ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim, ki bunu yapmaya mutlak hakkım var" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, mesajında bunu insani nedenlerle ve Rusya'nın, DAEŞ ve terörizmle mücadelesini büyük ölçüde arttırması için yaptığını belirtti.

Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DAEŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürülmüştü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edilmişti.

Müttefiklerinin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktarılan bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizen yetkililer, Trump'ın kararının, DAEŞ'in içerideki çalışmalarına erişime sahip bir müttefikle iş birliğini tehlikeye attığı yorumunu yapmıştı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi'ni (NSA) arayarak bilgi paylaşımının yarattığı zararın kontrol altına alınması için adımlar attığı belirtilmişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, "Başkan ve Dışişleri Bakanı, havacılığa yönelik tehditler dahil, terörist örgütlerden gelen yaygın tehditleri gözden geçirdi. Hiçbir şekilde herhangi bir istihbarat kaynağı veya yöntemi tartışılmadı, kamuoyunca hali hazırda bilinmeyen herhangi bir askeri operasyon ifşa edilmedi" ifadesini kullanmıştı.

CIA ve NSA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.