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  4. 30 Temmuz 2020 16:20

ABD Başkanı Trump: Seçimler ertelensin

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesini önerdi. Trump, seçimde posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savundu.

ABD Başkanı Trump: Seçimler ertelensin
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü. "Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını" belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin?" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump’ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.

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