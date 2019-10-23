ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin yaptırımları kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Rusya arasıdaki Suriye mutabakatından sonra ilk kez canlı yayına çıktı. Trump, "Türkiye hükümeti sabah saatlerinde Suriye'deki operasyonlarını durdurduğunu bize bildirdi. Ben de yaptırımların kaldırılması emrini verdim" dedi.

Trump, “Bırakalım başka biri bizim yerimize savaşsın. Türkiye ile yaptığımız anlaşma sayesinde birçok hayat kurtuldu. Kaçan IŞİD’lilerin birçoğu yeniden yakalandı. Suriye’de çok az askerimiz kalacak. Kürtlere IŞİD konusunda yardıma devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Türkiye’nin bölgedeki azınlıkların korunması konusunda başarılı olamaması sonucunda yaptırımların ve gümrük vergilerinin geri geleceğini açıkladı.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu söylerken Suriye’deki ateşkesin kalıcı hale geldiğini belirtti. Trump ayrıca YPG’li terörist elebaşı Mazlum Kobani’den IŞİD konusunda güvence aldığını söyledi ve terörist başına teşekkür etti.