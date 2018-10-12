  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 12 Ekim 2018 17:04

ABD Başkanı Trump'tan Brunson tweeti

ABD Başkanı Trump, Brunson hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan Brunson tweeti
A+ A-

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınından  bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.

 

 

tweet , brunson , rahip brunson , donald trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM