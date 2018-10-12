ABD Başkanı Trump'tan Brunson tweeti

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınından bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.