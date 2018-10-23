ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti. Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle Paris’te gerçekleştirilecek toplantı sırasında Rus lider Putin ile görüşeceğini duyurdu. Kasım ayında yapılacak olan toplantının arabulucusu Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton oldu. Bolton Moskova temasları sırasında Putin ile görüşerek füze anlaşması krizi ve Kaşıkçı soruşturması hakkında fikir alış verişi gerçekleştirmişti.

'ERDOĞAN OLDUKÇA SERTTİ'

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı soruşturması süresince takındığı tavırı ‘oldukça sert’ olarak niteledi. Trump ayrıca, Kaşıkçı olayı hakkında Erdoğan ile aynı fikirde olmadan önce bütün gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirtti.

CIA Direktörü Haspel’i Türkiye’ye yollayan Trump konu hakkında kısa süre içinde bir rapor almayı beklediğini açıkladı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi:

"Suudi Arabistan yönetiminden bundan sonra meselenin tüm sorumlularını ortaya çıkarmalarını ve hukuk üzerinde gereken cezalara çarptırılmalarını bekliyoruz. Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir? Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin elinde hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Savcılıktaki soruşturma dosyasında yerlerini alacak.

Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız.

Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim."