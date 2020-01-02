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  4. 02 Ocak 2020 23:36

ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a Libya uyarısı !

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı.

ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'a Libya uyarısı !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi yaptı.
 
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek,  ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı belirtildi.

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