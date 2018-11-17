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  4. 17 Kasım 2018 17:08

ABD Başkanı Trump'tan Gülen açıklaması

ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesi hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'tan Gülen açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi hakkındaki soruya “Hayır, bu konu gündemimizde yok” cevabını verdi.

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı iddiası Trump'tan Fetullah Gülen talimatı iddiası

Perşembe akşamı Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etmişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' ifadesini kullanmıştı.

iade , fetullah gülen , trump , türkiye
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