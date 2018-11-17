ABD Başkanı Trump'tan Gülen açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi hakkındaki soruya “Hayır, bu konu gündemimizde yok” cevabını verdi.

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı iddiası

Perşembe akşamı Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etmişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' ifadesini kullanmıştı.