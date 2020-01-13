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  4. 13 Ocak 2020 22:06

ABD Başkanı Trump'tan İran'daki protestolar hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Donald Trump, İran'da eylemcilerin İran yönetimine karşı yaptığı eylemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan İran'daki protestolar hakkında açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti. Trump öte yandan İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunarak olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.

Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalancı haber medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."

İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.

NE OLMUŞTU?

Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekmişti. 

AA

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