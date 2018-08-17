ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ülkesi arasında süren Papaz Brunson gerginliğiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye yıllar boyunca ABD’den faydalandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil etmemizi istediğim harika Hristiyan Papaz'ı rehin tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimiz azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerin kesilebileceği anlamına geliyor.

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