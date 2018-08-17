  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 17 Ağustos 2018 08:26

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım konusunun da konuşulduğu kabine toplantısının ardından bir de tweet attı.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması
A+ A-

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ülkesi arasında süren Papaz Brunson gerginliğiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye yıllar boyunca ABD’den faydalandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil etmemizi istediğim harika Hristiyan Papaz'ı rehin tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimiz azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerin kesilebileceği anlamına geliyor.

ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit !ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit !

''ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz''''ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz''

papaz brunson , donald trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM