ABD bu soruya cevap veremedi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef aldığı Tel Abyad ilçesini kontrol eden güçleri "SDG" olarak adlandırıp adlandırmadıklarına yönelik sorulara kaçamak yanıtlar verdi. ABD Dışişleri Bakanlığından ise "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız" değerlendirmesi yapıldı.



Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirinin "ilçede hangi unsurların hakim olduğuna" yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. AA muhabirinin "Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?" sorusunu Sözcü Ryan, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." ifadeleriyle yanıtladı.

SDG'NİN AÇIKLAMASINI "CEVAP" OLARAK GÖNDERDİ

"O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay Ryan, "DEAŞ'a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklaması" notuyla örgütün, Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi.

AA muhabirinin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek "Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok." açıklamasında bulundu.

Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

PENTAGON'DAN FIRAT'IN DOĞUSU AÇIKLAMASI

Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya operasyon hazırlığı açıklaması üzerine ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun kilit bir ortağı olduğuna dikkati çeken Binbaşı Robertson, "Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlılığımız tam. Tüm tarafları gerilimi tırmandırmadan kaçınmaya ve en önemli görev olan DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasına odaklanmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, tüm taraflara "DEAŞ'a odaklanma" çağrısında bulunarak, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasına olan tam bağlılıklarının ise devam ettiğini vurguladı. Roberston, Türk ve Amerikan askerlerinin kritik bir görev için birlikte eğitim faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekti ve bu adımın Münbiç yol haritasının uygulaması sürecinde ileriye dönük önemli bir adım olacağını belirtti.

ABD DIŞİŞLERİ: SINIR GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır." dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.



Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DEAŞ'la savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARINI CİDDİYE ALIYORUZ"

Binbaşı Robertson, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki, ayrıca DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı çabalarda bir ortak olarak Türkiye ile çalışmaya bağlılık gösteriyoruz. ABD'nin terör listesindeki PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine oluşturduğu tehditle mücadelede Türkiye'yle birlikte zaten yakın çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz." açıklamasını yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye'nin hedefini PYD-YPG'nin sınır bölgesinden temizlenmesi olarak koruduğuna işaret ederek, Münbiç'in doğusu için de harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

TSK FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ YPG/PKK MEVZİLERİNİ VURDU

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısına denk düşen Tel Abyad ilçesindeki YPG/PKK hedefleri dün ve önceki gün topçu ateşiyle hedef alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri fırtına obüsleriyle ateş altına almıştı.

Top atışlarının, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında yapıldığı belirtilmişti. Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe ve teröristlerin mevzi hazırlıklarına meşru müdafaa kapsamında atışlarla karşılık verildiğini açıklamıştı.