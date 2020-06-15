ABD bunu konuşuyor: Melania Trump ortadan kayboldu

Eşinin yanında göründüğü anlarda yüzü hiç gülmeyen ve Donald Trump'ın elini tutmamaya çalışan First Lady hakkında yazılan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak kitaptan detaylar ortaya çıkmıştı.

ABD First Lady’si Melania Trump’la ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve geceleri kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.

KİTAPTAN DETAYLAR ŞAŞIRTTI

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan yeni kitap “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyor.

Kitaba göre First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi ve 2017 yılında evlilik sözleşmesini Barron’un finansal haklarını iyileştirmek için yenilemiş.

14 Haziran Donald Trump'ın doğum günüydü ve ABD başkanı 74 yaşına bastı.

Geleneksel olarak tanınmış siyasetçiler eşlerinin, eşleri de onların özel günlerini resmi sosyal medya hesapları üzerinden kutlamaya özen gösteriyorlar.

First Lady Melania ise bu geleneği bozdu ve eşi Donald Trump'ın doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapmadı.

DOĞUM GÜNÜNDE ORTADAN KAYBOLDU

Melania Trump dünkü doğum gününde ortalıkta da yoktu ve basın tarafından görüntülenmedi.

Yayınlanmak için gün sayan biyografi kitabındaki sürpriz detayların ortaya çıkmasından sonra yaşanan bu olay dünyanın konuştuğu evlilikle ilgili soru işaretlerini artırdı.

KUTLAMA YOK, RETWEET VAR!

Doğum gününde Donald Trump'ı yalnız bırakan ve hiçbir kutlama mesajı paylaşmayan First Lady Twitter üzerinden ABD Ordusu'nun 245. kuruluş yıldönümünü kutlayan bir tweet'i paylaşmayı ise ihmal etmedi.

ABD başkanı Trump doğum gününü New Jersey'deki bir golf kulübünde kutladı. Ardından da başkent Washington'a geçti.

KIZI VE DAMADI YALNIZ BIRAKMADI

Doğum gününde Trump'ın yanında sadece kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner vardı.

Tump'ın doğum gününde ilk evliliğinden olan kızı Ivanka ve oğlu Donald Jr.'ın sosyal medyadan kutlama mesajı paylaşmayı ihmal etmedikleri dikkat çekti.

Başkentte ABD vatandaşları kağıttan bir pasta ve hazırladıkları pankartlarla Donald Trupm'ın doğum gününde protesto eylemi düzenlediler.