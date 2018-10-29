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  4. 29 Ekim 2018 23:38

ABD bunu konuşuyor: ''Trump bedel ödeyebilir, avantaj Erdoğan'da''

Amerikan CNN kanalının Uluslararası Diplomasi Editörü Robertson, Cemal Kaşıkçı hakkındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD bunu konuşuyor: ''Trump bedel ödeyebilir, avantaj Erdoğan'da''
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Amerikan CNN kanalının Uluslararası Diplomasi Editörü Nic Robertson, CIA Direktörü Gina Haspel'in Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili delilleri gördüğü iddiasını, "Eğer bu iddialar doğruysa Trump, Muhammed bin Selman ile yakın durmayı sürdürmenin siyasi bedelini ödeyebilir" şeklinde değerlendirdi.
 
CNN'in Uluslararası Diplomasi Editörü Robertson, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili son durumu ele aldığı makalesinde, ABD'nin Suudi Arabistan ile pozisyonunu değerlendirdi.

Türkiye'nin elindeki bilgileri geçen hafta ülkeyi ziyaret eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel ile paylaşmış olabileceğini belirten Robertson, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu iddialar doğruysa Trump, Muhammed bin Selman ile yakın durmayı sürdürmenin siyasi bedelini ödeyebilir''.

ABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklamasıABD'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

'TRUMP'IN DİKKATİ DAĞILDI'

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili düğümleri çözebilecek tek kişinin, ABD Başkanı Donald Trump olduğunu savunan Robertson, onun da dikkatinin ülkenin iç meselelerine çevrildiğini belirtti.

Robertson, makalesinde, "Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti üzerinde tartışmalar yapıldı. Silahlar çekildi, siperler alındı ve bu konuyu çözüme kavuşturabilme ihtimali olan tek adamın (Başkan Trump) dikkati de dağıtıldı" ifadesini kullandı.

Deneyimli editör Robertson, Trump'ın gündeminde yaklaşan ara seçimlerin yanı sıra ülke içindeki nefret suçları ve demokratlara gönderilen şüpheli paketlerin olduğuna işaret etti.
Robertson, makalesinde hafta sonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kısaca bir sohbet ettiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin elindeki delilleri adım adım ele aldığını söylediğini aktardı.

'AVANTAJ ERDOĞAN'DA'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in Kaşıkçı hakkındaki açıklamaları yaparken bir taraftan da işlerin Suudi Arabistan için işlerin nasıl kötüye gittiğini bilen en iyi kişi olduğunu belirten Robertson, "Cübeyr arayı kapatmaya çalışıyor ve açıkça hüsrana uğradığı görülüyor. Avantaj Erdoğan'da" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ara seçimlerden önce Prens Muhammed bin Selman konusunda bir karara varmayacak gibi göründüğüne dikkati çeken Robertson, Türkiye'nin daha fazla delili "Trump yönetiminin yüzüne çarpmak zorunda kalabileceği" yorumunu yaptı.

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