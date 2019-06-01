ABD DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerini buldu mu ?

ABD Özel Kuvvetleri tarafından 2015 yılında Suriye'de yakalanan Nesrin Esad İbrahim'in, IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanması için yürütülen çalışmalarda önemli role sahip olduğu ortaya çıktı. Bir dönem Bağdadi'ye çok yakın olduğu bilinen İbrahim'in terör örgütü liderini saklanma ihtimali olan yerleri bildirdiği belirtiliyor.

Umm Sayyaf adıyla bilinen 29 yaşındaki kadın, Mayıs 2015’te ABD Özel Kuvvetleri’nin Deyrizor’da yaptığı bir operasyon sırasında yakalandı; baskında örgütün bir dönem medya ayağının üst düzey isimlerinden biri olan kocası Ebu Sayaff ise öldürüldü.

O dönemde savunma uzmanları Umm Sayyaf’ın ABD’li yetkililerle işbirliği yaptığını ve birçok üst düzey IŞİD komutanının ismini ve iletişim bilgilerini ilettiğini söylemişti.

Fakat Suriye’deki bu işbirliğinin detayları henüz gün ışığına çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; kocasının Bağdadi’ye yakınlığı, İbrahim’e terör örgütü liderini daha iyi anlama ve bazı IŞİD toplantılarına katılma imkânı sağladı.

Bağdadi'nin elindeki 'Türkiye' dosyasının sırrı!Nesrin Esad İbrahim’in Amerikalılara harita ve fotoğraflarla yol gösterdiği ve hatta Bağdadi’nin Irak’ın Musul kentinde saklanabileceği yeri nokta atışı gösterdiği iddia edildi. Fakat ABD ordusu, sonraları Bağdadi’nin muhtemelen saklandığı yer olduğu belirtilen noktayı sivillere zarar gelebileceği için ve o gece yaşanan yoğun hava trafiği nedeniyle bombalamadı.

Guardian’a konuşan İbrahim, “Onlara evin nerede olduğunu söyledim. Orada olduğunu bilmiyordum, zira ona tahsis edilen ve onun en sevdiği yerlerden biriydi” dedi. İbrahim, Bağdadi’nin propaganda videolarının Irak’ın Taji kentinde bulunan evlerinde çektiğini öne sürdü.

CLOONEY’DEN ‘İADE EDİN’ ÇAĞRISI

Nesrin Esad İbrahim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinde yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Geçen ay ünlü Hollywood yıldızı George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, İbrahim’in kadınlara karşı işlediği suçlar nedeniyle ABD’ye iade edilmesi yönünde çağrı yaptı.

İbrahim, Yezidi kadınların seks kölesi yapılması ve ABD’li yardım çalışanı Kayla Mueller’in esir alınması gibi insanlığa karşı işlenen suçlarda kilit rolü olduğu düşünülüyor.