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  1. 15 Nisan 2017 10:05

ABD, DEAŞ'ı değil kendini vurmuş

NSA'nın eski analisti Snowden, ABD'nin Suriye'de DEAŞ yerine kendi inşa ettirdiği tünelleri vurduğunu öne sürdü.

ABD, DEAŞ'ı değil kendini vurmuş
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Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Snowden, Nangarhar’a düzenlenen bombalı saldırıda CIA’in parasıyla inşa edilmiş tünellerin vurulduğunu duyurdu.

Resmi Twitter adresinden New York Times’ta yayımlanan 2005 tarihli bir makaleyi paylaşan Edward Snowden, Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgali sırasında Taliban için CIA tarafından inşa edilen tünellerin o bölgede olduğunu savundu. Makaleden o dönemki Taliban tünellerinin anlatıldığı kısmı işaretleyen Snowden, ordunun aslında DEAŞ’ı değil kendisini vurduğunu belirtti.

Mesajında “Afganistan’da mücahitlerin tünel ağını mı bombaladık? Parasını biz vermiştik” ifadelerini kullanan Snowden, ABD vatandaşlarının vergilerinden savaş için kesilen paranın çöpe gittiğini ima etti.
 

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