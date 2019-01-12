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  4. 12 Ocak 2019 17:16

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye mesajı
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme  konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma  gerekçesini anladıklarını söyledi. 

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD  askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını  koruma gerekçelerini anlıyoruz." dedi.

Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek,   "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu  söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği  içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı  cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı  olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı  cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi  Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir." diye  konuştu.

İran konusuna dair ise Pompeo, şunları kaydetti:

"İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin  kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz.  İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir."

AA

çekilme , suriye , türkiye , pompeo
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