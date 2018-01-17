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  4. 17 Ocak 2018 23:50

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye hakkında Afrin operasyonu öncesi açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada " Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz" dedi.

Tillerson, "Diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Tillerson, "Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

AA

tillerson , abd , ypg , pkk , afrin
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