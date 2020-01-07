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  4. 07 Ocak 2020 19:51

ABD Dışişleri'nden Kasım Süleymani açıklaması

Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Süleymani'nin Irak'a bir diplomatik misyon için gittiği iddiası doğru değil" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri'nden Kasım Süleymani açıklaması
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani ile ilgili olarak ABD'den yeni bir açıklama geldi. VOA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Süleymani'nin Irak'a bir diplomatik misyon için gittiği iddiası doğru değil" açıklamasını yaptı.

"EĞER İRAN KÖTÜ BİR SEÇİM YAPARSA..."

Pompeo açıklamasının devamında "ABD'nin tüm olası hedefleri değerlendirmeden geçiriliyor. Atacağımız her adım uluslararası yasalara uygun olacak. Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi karşılık verecek" ifadelerini kullandı.

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