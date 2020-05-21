SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 249'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 21 Mayıs 2020 18:29

ABD donanmasına silahlı saldırı!

Edinilen bilgiye göre ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Corpus Christi Donanma Hava İstasyonu’na silahlı saldırı düzenlendi.

ABD donanmasına silahlı saldırı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD’nin Texas eyaletindeki Corpus Christi Donanma Hava İstasyonu’na saldırı düzenlendi. Saldırgan, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden 1 kişi yaralandı.

İlk müdahale ekipleri olay yerini incelerken kurumun tüm kapıları kapatıldı.

Deniz Kuvvetleri Kriminal Soruşturma Servisi (NCIS) ve yerel güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yaptığı ifade edildi. Büronun, Houston'daki saha ofisi sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, FBI da olayın soruşturmasına yardım ediyor.

Corpus Christi Polis Departmanı, kuzey kapısında meydana gelen olay nedeniyle, her iki kapının da kapatıldığını ve halka bölgeden tamamen uzak durması gerektiğini söyledi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
saldırı , abd , texas
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM