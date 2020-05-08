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  4. 08 Mayıs 2020 17:27

ABD Dünyayı virüse karşı uyaran doktorla ilgili nokta atışı

2017 Yılında dünyayı koronavirüse karşı uyaran Li Wenliang’ın, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddia edilmişti. ABD'den Daha sonra hastalanarak hayatını kaybeden doktorla ilgili flaş bir hamle geldi.

ABD Dünyayı virüse karşı uyaran doktorla ilgili nokta atışı
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede dünya geneline yayılarak 270 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hastalıkla ilgili ilk bulguların ortaya çıktığı Aralık 2019’da, Çin’de bu duruma dikkat çekmeye çalışan doktorlardan biri de Li Wenliang’dı.

Bunun bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarı yapan Wenliang, Pekin yönetimi tarafından susturulduğu iddialarının ardından hastalığa yakalanarak şubat ayında hayatını kaybetti.

Doktor Li Wenliang.
Çin’i gerekli önlemleri almamakla suçlayan ülkelerin başında gelen ABD ise Wenliang için harekete geçti.


‘ADINI UNUTTURMAYACAĞIZ’

Cumhuriyetçi Parti senatörleri, başkent Washington’da Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesini teklif etti. Senatörlerin teklifine göre sokağın adının ‘Li Wenliang Plaza’ olması isteniyor.

Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton, “Doktor Li’nin adını, ölümünden sorumlu olan ülkenin elçiliğinin bulunduğu bölgeye vererek asla unutulmamasını sağlayacağız” dedi.

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abd , çin , bilim insanı
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