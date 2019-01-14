ABD ekonomisine yönelik kritik uyarı

Eski Fed Başkanı Janet Yellen, New York'ta yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisine yönelik uyarılarda bulundu

Eski Fed Başkanı Janet Yellen, kağıt üzerinde ABD'de sağlam bir makroekonomik ortam olduğuna ancak sayıların dışında bazı çatlakların ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekti.



Yellen, New York'ta yaptığı açıklamada, "Ekonomik faaliyete ait sahip olduğumuz tüm veriler, olayların iyi durumda olduğunu gösteriyor. 2018 iyi bir yılken 2019'da neredeyse tüm ekonomistler yavaşlama bekliyor. Ve şimdi daha az güçlü ve daha az senkronize bir küresel büyüme elde ettik gibi görünüyor" dedi.

Avrupa'da aşağı yönlü riski, küresel ticaret gerilimlerini ve Çin ekonomisindeki yavaşlamayı 2019'da izlenmesi gereken kilit faktörler olarak tanımlayan Janet Yellen, "Bu endişeler ABD'nin yüzde 3 büyüme yaşadığı, 2.6 milyon istihdam yaratıldığı, vergi indirimlerinin beslediği güçlü bir tüketici ortamının yaşandığı bir dönemde mevcut" diyerek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Yellen, "Küresel ortamda, tedarik zincirleri ve ticaretle ilgili belirsizlikler nedeniyle yatırım planlarını askıya almaya başlayan firmalar hakkında anekdotal raporlar duyuyoruz. Finansal koşulların sıkılaştırılması, Borsadaki düşüş, güçlü dolar, daha yüksek kurumsal borçlanma oranları ekonomiyi yavaşlatabilmenin yanı sıra gerçek geri bildirim etkilerine de sahip olabilir" dedi.



Janet Yelleni "Eğer küresel ekonomide bir durgunluk sözkonusu olur ve bu durum ABD'ye yayılırsa bu döngü için son faiz artışını görmüş olabilirir, bu bir olasılık. Bu noktada Fed bir nefes alacaktır. Ekonominin nerede olduğunu değerlendirmek, olumsuz risklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için bakacaktır" şeklinde konuştu.