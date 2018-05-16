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  4. 16 Mayıs 2018 11:52

ABD ile görüşme tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da Washington'da görüşeceği bildirildi.

ABD ile görüşme tarihi belli oldu
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Pompeo ile Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.

İki bakanın daha önce mayıs ayı içinde görüşmesi için çalışma yapılmıştı. Ancak takvimin uymaması nedeniyle tarafların görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kaldığı belirtildi.

Pompeo ile Çavuşoğlu'nun görüşmede, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeler, ikili ilişkiler, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Pompeo ile 27 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüşmüştü. Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak atama süreci ABD Kongresinin onayıyla 26 Nisan'da tamamlanmıştı.

 

AA

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