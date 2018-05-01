Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü
Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü
Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket
ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket
ABD'den Suriye açıklaması: ''Kalıcı ve güçlü...''
ABD'den Suriye açıklaması: ''Kalıcı ve güçlü...''
İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !
İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !
Burada ekmek 65 kuruşa satılıyor !
Burada ekmek 65 kuruşa satılıyor !
Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 01 Mayıs 2018 23:31

ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Seattle'deki Rusya Konsolosluğu'nda bulunan Rus bayrağını indirdiğini açıkladı.

ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket
A+ A-

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD’nin kapattığı Seattle’daki Rusya Konsolosluğunda bulunan Rus bayrağını indirdiğini açıkladı. Açıklamada, ABD’nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi.

Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, “Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bayrağın indirilmesi ile ABD'nin bir uluslararası yasağı da ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, yapılan hatadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. 

İHA

rusya , bayrak , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM