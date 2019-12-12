ABD'den skandal sözde ''Ermeni soykırımı'' kararı !

ABD Senatosu, 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



ABD Senatosu, 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.

Türkiye Ermenilerinin yeni patriği Sahak Maşalyan olduTasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den sabaha karşı çok sert tepkiSenatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

ALTUN’DAN TEPKİ

ABD Senatosu’nun kararına tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek.” ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ KINADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD Senatosu’nun karar tasarısını kabul etmesini kınadı.