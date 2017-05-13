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  4. 13 Mayıs 2017 07:10

ABD ilk sevkiyatta havan topu ve silah verdi

ABD'nin YPG'ye silah verme kararından sonra ilk sevkiyatta havan topu ve silah verildiği ortaya çıktı.

ABD ilk sevkiyatta havan topu ve silah verdi
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Trump yönetiminin YPG’ye ağır silah verilmesi kararı almasından sonra ilk sevkiyatın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil üzerinden yapıldığı iddialarının doğru olduğu bildirildi. Buna göre ilk safhada ağırlıklı olarak havan topu ve makineli tüfekler verildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türk istihbarat birimleri bölgedeki yerel kaynaklar aracılığıyla terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye ilk sevkiyatın önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e, oradan da Suriye’ye yapıldığını tespit etti. ABD, daha önce de Türkiye’ye dost Barzani yönetiminin üzerinden SDG’ye silah yardımı yapmıştı. Ana bileşenini YPG’nin oluşturduğu SDG’ye Tabka yakınlarında verilen silahların havan, makineli tüfekler ile havanın monte edileceği iki zırhlı araç olduğu belirlendi. SDG, silahları teslim aldığı stratejik öneme sahip Tabka kentinin tamamını ve barajı 10 Mayıs’ta ele geçirmişti. İlk sevkıyatta tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) olmadığı bildirildi.

SIRADA ANTİ-TANKLAR

Türk yetkililer, daha sonraki sevkıyatlarda anti-tank füzesine ağırlık verileceğini, hemen ardından da tank ve büyük ZPT’lerin sevkıyatına başlanacağını değerlendiriyor. Türk güvenlik kaynakları, ABD’nin YPG’ye silah vermeye başlamasından sonra Türkiye sınırında ek önlem alma gibi bir durumun olmadığını belirterek, “Sınır hattında terörle mücadele kapsamında mevcut önlemler zaten en olumsuz senaryolar düşünülerek alınmış durumda. Türkiye tarafına bir saldırı olduğunda, buna misliyle karşılık verileceğini herkes biliyor” görüşünü yineledi.

‘HUMMER’LAR GELDİ’

 Öte yandan Rus Sputnik haber sitesine konuşan bir SDG sorumlusu, önceki akşam kendilerine zırhlı Hummer araçları, tank ve ağır silahların ulaştığını iddia etti. Kaynak, “ABD Başkanı Trump’ın bize ağır silah yetkisini vermesinden sonra ABD’nin DEAŞ ile mücadele kapsamında bize gönderdiği zırhlı araçlar ile ağır silahlar (önceki) akşam ulaştı. En fazla Hummer araçlar geldi. Tanklar da geldi. Havan topları, ısı güdümlü füzeler de geldi” iddiasında bulundu. Hummer, hafif zırhlı araç modeli olarak biliniyor. 

‘Rakka operasyonu yaz başında başlar’

SDG sorumlularından Abdülkadir Hevdeli, Tabka kentinde yaptığı açıklamada, “(Operasyon) Önümüzdeki dönemde yapılacak. Tam olarak ne zaman olacağını söyleyemem; inanıyorum ki, kente saldırı ve kente girişimiz yaz başlarında olacak” dedi. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Hevdeli, “(Rakka’ya) girişimizin başlarında tabii ki (ABD öncülüğündeki koalisyonun) söz verildiği gibi özel silahlar, zırhlı araçlar ve diğer silah desteği olacak” diye konuştu.

Hürriyet

silah , havan topu , sevkiyat , abd , ypg