ABD İncirlik Üssü'nü boşaltıyor

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka'nın haberine göre, ABD İncirlik Üssü'nden çekilmek için çalışmalarına hız verdi. “Birkaç ABD mühendislik ekibi, diğer dördünün tamamlanmasının ardından Kuzey Suriye'de büyük bir hava üssü inşa etmek için günün her saatinde çalışıyor. Ekipler Suriye-Irak sınırında konuşlanmış durumda.” iddialarının yer aldığı haberde "Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanımı iddiaları sonucunda ABD'nin Suriye Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırılarının bir defaya mahsus bir saldırı mı yoksa yeni bir serinin başlangıcı mı olduğu konusu senatörler, haber sunucuları ve yorumcular arasında hafta sonu boyunca tartışıldı. Bu sorular Beyaz Saray tarafından geçiştirilirken, Trump yönetimi bir yandan ABD Hava Kuvvetleri birimlerinin 2002'den bu yana aktif olan İncirlik Hava Üssü'nden çıkarılması için başlatılan büyük projenin hazırlıklarına tam gaz devam etti.” ifadeleri kullanılıyor.

YENİ MERKEZ NERESİ OLACAK

Söz konusu askeri birimlerinin merkezinin ise IŞİD'in Suriye'deki merkezi Rakka'nın sadece 40 kilometre batısında bulunan Tabqa olacağı iddia ediliyor. Haberde sözü edilen diğer askeri merkezlerin ise, Rimelan bölgesindeki Hajar havalimanı, Kamışlı'da çiftlik taşımacılığı hizmeti veren ve sonraları askeri hizmete sunulan iki küçük havaalanı ve Halep'in kuzeyinde Suriye-Türkiye sınırına yakın Kobani bölgesi olacağı ifade ediliyor.

SDG GÜÇLERİNİ ABD NAKLİYE KOMUTANLIĞI TAŞIMIŞ

"İş tamamlandığı zaman, yükselen hava üssü kompleksi Amerika'nın Suriye'deki savaş uçağı ve helikopter mevcudiyetini aynı Rusya'nın yapmakta olduğu gibi ikiye katlayacak." ifadelerinin kullanıldığı haberde Tabqa'yı ele geçiren SDG kuvvetlerinin ABD Hava İkmal Komutanlığı tarafından taşındığı bilgisine de yer veriliyor: “Tabqa kısa süre önce ABD Hava Kuvvetleri Hava Nakliye Komutanlığı tarafından bölgeye bırakılan SDG tarafından ele geçirildi ve hemen sonrasında ‘İncirlik 2’ veya Musul'daki IŞİD'e karşı Irak askeri saldırılarını gerçekleştiren ABD komuta merkezi ‘Qayyarah-2’ olarak adlandırıldı.”

SURİYE'DEKİ 5 ABD ÜSSÜ NEYİ AMAÇLIYOR

Debka'nın haberinde ayrıca Almanya'nın da İncirlik'ten çekilip yeni üs arayışı içerisinde olduğu iddiası yer alıyor. Almanya'nın İncirlik'ten çekilme planlarının bozulan Ankara-Berlin ilişkisinden kaynaklı olduğu ifade edilirken, ABD'nin ise amacının “Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan'la ve TSK ile olan işbirliğini soğutmak” olduğu ileri sürülüyor.

Tabqa'da inşa çalışmalarının devam ettiği öne sürülen üssün İncirlik'te bulunan 2,500 Amerikan askeri personeline uyacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Suriye'deki 5 Amerikan üssünün Trump'ın üçlü stratejisinin bir parçası olduğu iddia edilen haberde, bu üslerin amacı "Suriye'deki beş ABD üssü, Trump'ın a) İslamcı teröre karşı savaş, b) İran'ın Suriye'ye yönelik toprak ve hava erişimini engellemek; ve c) Suriye Kürdistanı-PYD-YPG bölgelerine Türk ordusuna karşı bir askeri kalkan sağlamak" şeklinde ifade ediliyor.

ODA TV