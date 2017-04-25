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  1. 25 Nisan 2017 13:14

ABD istedi, Rusya geri adım attı!

ABD ve Rusya arasında, ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından iptal edilen ve iki ülke uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyen protokolün yeniden devreye sokulduğu iddia edildi

ABD istedi, Rusya geri adım attı!
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ABD'nin Suriye'ye düzenlediği Tomahawk füzeli saldırının ardından iptal edilen Rusya ile ABD'nin Suriye'deki hava hareketlerini düzenleyen protokolun yeniden yürürlüğe sokulduğu belirtildi.

İzvestiya'nın Rusya Dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Moskova'ya yaptığı ziyarette Rus mevkidaşından protokolün yeniden yürürlüğe sokulmasını talep etti.

ABD'den gelen bu talep üzerine, iki ülke uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyen protokolün 13 Nisan'da yeniden yürürlüğe sokulduğu belirtildi.

İlk olarak 2015 yılında iki ülkenin hava kuvvetleri arasında koordinasyon kurulması amacıyla uygulamaya konulan protokol, İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD'nin rejim kontrolündeki Şayrat Havaüssü'nü vurmasıyla Rusya tarafından iptal edilmişti.

Rusya, bu protokolün yanı sıra iki ülke arasındaki iletişim kanallarını hızlandırmak için kurulan kırmızı hattı da askıya almıştı.

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