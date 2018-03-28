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  4. 28 Mart 2018 21:58

ABD Libya'da hava saldırısı düzenledi !

ABD Afrika Komutanlığı, Libya'da düzenlediği hava saldırısında iki El- Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Libya'da hava saldırısı düzenledi !
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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'da düzenlediği bir hava saldırısında Mağrip El Kaidesi (AQIM) üst düzey elebaşlarından Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM’dan yapılan açıklamada saldırının 24 Mart'ta Libya’nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandı ve Komutanlık Davud’un ölümünü teyit etti." ifadelerine yer verildi. 

Saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı iddia edilen açıklamada Ebu Davud’a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.

AA

libya , el kaide , abd , hava saldırısı
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